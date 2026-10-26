Niutech Environment Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Niutech Environment Technology A ließ sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Niutech Environment Technology A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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