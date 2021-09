Niveau des Wochenstarts im DAX gehalten

Der DAX notierte am Dienstag weiter über 15.700 Punkten und damit in einer Stabilisierungsphase. Welche Aktien waren hierbei gefragt?

Ruhiger Dienstagshandel

Nach dem positiven Wochenstart konnte der DAX den Dienstag auf dem gleichen Niveau wie zum Montagsschluss einleiten. Keine neue Kurslücke skizzierte sich in der Vorbörse.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen das große Bild und die neuerliche Schwäche an der Nasdaq, die vor allem durch die Bewegung der chinesischen Aktien ausgelöst wurde. Sorgen machte die China-Meldung zu Alipay. Jack Ma als Gründer von Alibaba hatte diese Zahlungsapp etabliert und sieht sich nun einer Regulierung seitens der chinesischen Regierung gegenübergestellt. Wie wirkt sich dies auf den Aktienkurs aus?

Das Minus an der Nasdaq vom Montag belastete bei uns die Infineon, die zu den Tagesverlierern zum Wochenstart zählte. Diese Aktie und den Tagesgewinner, die Continental, schauen wir uns genauer am Morgen noch einmal vor dem Hintergrund der Charttechnik an.

Am Markt selbst wurde dann das Tief vom Vortag kurz getestet, konnte aber für Kaufinteresse sorgen. Die 15.700 war schnell zurückerobert und am frühen Nachmittag sogar der Bereich um 15.760, jedoch ohne das Vortageshoch zu erreichen.

Damit sank die Vola der Bandbreite weiter ab und notiert nun bei genau 100 Punkten. Der VDAX hingegen weiter über 20. Diesen Fakt besprachen wir am Abend mit Daniel Saurenz:

Ein Ausbruch bleibt abzuwarten. Weiterhin sprachen wir über die Bilanz bei Bayer nach genau 5 Jahren ab der Monsanto-Übernahme. Ist das Thema verarbeitet oder droht hier weiteres Ungemach? Die Performance ist mehr als enttäuschen, doch eine Bodenbildung könnte nun anstehen.

Spannend wird es beim Blick auf die Nasdaq, wie tief die aktuelle Korrektur gehen kann. Vorrangig wird dort heute auf Apple geschaut, die mit neuen Produkten aufwarten wollen. Gelingt es bei den Aktionären für Begeisterung zu sorgen?

Ein Thema wird die Lieferung sein, die aktuell weiter mit vielen Technologieartikeln verbunden ist. Als weiteren Wert schauen wir auf die scharfe Korrektur bei Valneva. Nachdem wir vor einer Woche über die Verträge mit UK berichteten, sind diese nun wieder aufgelöst und die Aktie zurück zum Ausbruchsniveau gefallen.

Bei der Teamviewer steht ein Ausbruch noch bevor. Die 30-Euro-Marke muss dazu überwunden werden. Hilft Ronaldo mit dem richtigen Marketing?

Wirtschaftsdaten hatten kaum Auswirkungen, denn sie lagen im Rahmen der Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,3 Prozent. Im Juli stand die Inflationsrate noch bei 5,4 Prozent und im Juni sahen wir bereits die 5,4 Prozent, was dem höchsten Stand seit August 2008 entsprach.

Der Dow Jones und auch der Nasdaq eröffneten zunächst im Gewinn, tendierten dann aber wieder ins Minus.

Für den DAX blieb es bei einem kleinen Plus von 21 Punkten, was man im Chartbild kaum sehen kann.

Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.697,72 Tageshoch 15.763,58 Tagestief 15.663,42 Vortageskurs 15.701,42 Schlusskurs 15.722,99

Der heutige Intraday-Chart mit dem mehrfachen Test der 15.700 sehen Sie an dieser Stelle:

In welchen Aktien fanden sich spannende Storys wieder?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Erneut im negativen Bereich waren Delivery Hero und heute auch die Deutsche Bank. Beim Kreditinstitut können die Erträge im Investmentbanking voraussichtlich nicht gesteigert werden. In einer virtuellen Banken-Konferenz wurde die Höhe von 9,3 Milliarden Euro für das Gesamtjahr beziffert, was dem Vorjahresertrag entspricht. Anleger zeigten sich enttäuscht.

Wieder in die Pluszone retten und damit ein neues Jahreshoch anpeilen konnten die Papiere von Infineon. Nachdem es gestern im Fahrwasser der Nasdaq nachgebende Kurse gab, profitierte das Papier heute von der allgemeinen Technik-Phantasie rund um Apple. Der ganze Sektor stand auf der Einkaufsliste der Investoren.

Ebenfalls stärker waren die Energiekonzerne E.ON und RWE heute. Neue Meldungen gab es nicht. Technisch sieht die E.ON über 11 Euro jedoch sehr stabil aus.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weiterhin keine Erkenntnisse im mittelfristiges DAX-Bild

Die Unentschlossenheit aus der zweiten Hälfte der letzten Woche setzte sich heute fort. Mit einer geringfügigen Tagesveränderung wurde die 15.700 zwar verteidigt, aber kein neuer Impuls gesetzt.

Größtenteils in der Bandbreite des Vortages tendierte der Aktienindex seitwärts, wie man an der kleinen Tageskerze hier deutlich sehen kann:

