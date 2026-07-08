Nivika Fastigheter Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

11.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,0 Millionen SEK – ein Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nivika Fastigheter Registered B 193,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Es stand ein EPS von 1,22 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nivika Fastigheter Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 SEK in den Büchern gestanden.

Nivika Fastigheter Registered B hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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