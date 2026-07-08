Nivika Fastigheter Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Nivika Fastigheter Registered B hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,22 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nivika Fastigheter Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,0 Millionen SEK – ein Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nivika Fastigheter Registered B 193,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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