NOA Lithium Brines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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NOA Lithium Brines hat am 27.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
NOA Lithium Brines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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