NOBA Bank Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

NOBA Bank Group Registered gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,37 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

NOBA Bank Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,26 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,24 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion Finanzen.net