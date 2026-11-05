NOBA Bank Group Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NOBA Bank Group Un lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 458,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 412,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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