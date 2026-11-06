Nobia Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Nobia Registered äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -20,260 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,76 Prozent auf 1,28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nobia Registered 2,31 Milliarden SEK umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,147 SEK sowie einem Umsatz von 1,27 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
Redaktion Finanzen.net
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