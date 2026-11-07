Nobia Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nobia Un hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -10,650 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 45,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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