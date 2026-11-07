Nobia Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Nobia Un hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -10,650 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 45,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net