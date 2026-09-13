Nobility Home stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

13.09.26 06:35 Uhr

Nobility Home äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nobility Home im vergangenen Quartal 12,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nobility Home 12,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net