Noble Energy meldet Dividende

Der US-Energiekonzern Noble Energy Inc. (ISIN: US6550441058, NYSE: NBL) wird seinen Aktionären am 24. Februar 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie auszahlen (Record date ist der 10. Februar 2020). Im April 2019 erfolgte eine Steigerung der vierteljährlichen Dividende um 9 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausgeschüttet.

Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 20,95 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,29 Prozent. Noble Energy hat seinen Firmensitz in Houston, Texas. Der Konzern ist im Bereich der Förderung und Produktion von Öl und Gas tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar), wie am 7. November berichtet wurde.

Die Aktie notiert seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 15,66 Prozent im Minus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von derzeit 10 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de