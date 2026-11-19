Nocera zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Nocera hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,130 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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