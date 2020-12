Noch kein Termin für neues Corona-Gespräch zwischen Bund und Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - Ob und wann es angesichts der hohen Corona-Zahlen in den nächsten Tagen zu erneuten Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder kommt, bleibt zunächst weiter offen. Alle Seiten seien im Gespräch. Sie könne im Moment aber noch keinen Termin nennen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch in Berlin auf Nachfrage. Wenn es eine Einigung auf ein Treffen gebe, werde man das mitteilen.

Fietz verwies auf den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Dort ist Merkel terminlich gebunden. Die Kanzlerin hatte am Vormittag im Bundestag angesichts weiter steigender Corona-Infektions- und Todeszahlen eine Verschärfung des Teil-Lockdowns noch vor Weihnachten und ein weiteres Vorziehen der Weihnachtsferien gefordert. Bayern und Sachsen etwa hatten schon Maßnahmen angekündigt. In Sachsen zum Beispiel sollen ab Montag alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben./jr/DP/nas