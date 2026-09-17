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Noch keine Entscheide zu strengeren UBS-Eigenmittelregeln

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UBS
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BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat hat noch keine Entscheide zu den künftigen Eigenkapitalregeln für systemrelevante Großbanken mit Auslandsbeteiligungen gefällt. Aus Zeitgründen konnte er die Vorlage am Donnerstag nicht fertig beraten. Die Debatte geht nächste Woche weiter./AWP/jha

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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