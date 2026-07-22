Vonovia-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Kursverlauf und Analysten

Noch Luft nach oben?

24.07.26 14:46 Uhr

Nach schwächeren Wochen zeigt sich die Vonovia-Aktie wieder fester, und die Analysten trauen dem DAX-Immobilienwert im Schnitt noch deutlich mehr zu.

• Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,34 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs, was ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent bedeutet.

Vonovia-Aktie setzt ihre Erholung fort

Durchschnittliches Analysten-Kursziel liegt klar über dem aktuellen Kurs

Ratings der Häuser fallen uneinheitlich aus

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Vonovia-Aktie mit Stabilisierungsversuch nach schwachen Wochen

Die Vonovia-Aktie scheint sich nach ihrer jüngsten Schwächephase etwas zu stabilisieren. Der DAX-Immobilienwert gewinnt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,13 Prozent auf 20,57 Euro. Seit Jahresbeginn schlägt allerdings ein Minus von rund 17 Prozent zu Buche. Auch von ihrem 52-Wochen-Hoch aus August 2025 bei 29,26 Euro haben sich die Anteilsscheine deutlich entfernt. Für einen nachhaltigen Trendwechsel müsste der Wert die jüngste Erholung im weiteren Handel bestätigen.

Analysten sehen mehrheitlich Luft nach oben

Auf der fundamentalen Seite blicken die Analysten überwiegend konstruktiv auf den Wohnungskonzern. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks mit 30,34 Euro klar über dem aktuellen Kurs von 20,32 Euro (Stand: Schlusskurs vom 23.07.2026), was rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent bedeutet. Ende Juni hob etwa die Deutsche Bank ihre Einstufung auf "Buy" an und verwies auf die stärkere Fokussierung auf Wohnimmobilien und die operative Erholung im Portfolio. Einig ist sich die Analystengemeinde aber nicht: Die Kursziele reichen je nach Haus von rund 23 bis 34,50 Euro. Von den neun Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten Kursziele für Vonovia auf Sicht von 12 Monaten abgegeben haben, raten laut TipRanks sieben zum Kauf, ein Analyst zum Halten und einer zum Verkauf.

Zinsen und Verschuldung bleiben für Vonovia der Knackpunkt

Was die Aktie antreibt und bremst, ist bei einem kapitalintensiven Immobilienkonzern vor allem das Zinsumfeld. Stabile oder sinkende Zinsen stützen die Bewertung von Bestandshaltern wie Vonovia, während steigende Zinserwartungen und die hohe Verschuldung rasch auf den Kurs durchschlagen. Ob aus der jüngsten Erholung mehr wird, dürfte daher vor allem an der weiteren Zinsentwicklung und den nächsten Quartalszahlen hängen.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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