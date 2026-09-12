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Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer Shs
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Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,50 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,440 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,7 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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