Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,7 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen PLN in den Büchern standen.

Das EPS lag bei -0,50 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,440 PLN je Aktie erzielt worden.

Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung