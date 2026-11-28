Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,680 PLN vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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