Noem spricht nach Entlassung von 'historischen Erfolgen'

06.03.26 06:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach ihrer Entlassung als Heimatschutzministerin hat Kristi Noem US-Präsident Donald Trump gedankt. Die Republikanerin soll nun den Posten der Sondergesandten einer neuen Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre übernehmen, wie Trump zuvor bekannt gab.

"Vielen Dank, Präsident Trump", wurde Noem nun in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. "Wir haben im Heimatschutzministerium historische Erfolge erzielt, um Amerika wieder sicher zu machen." Dazu zähle auch die sicherste Grenze in der Geschichte der Vereinigten Staaten, so Noem weiter.

Noem ist die erste Ministerin der aktuellen US-Regierung, die aus dem Amt scheidet. Sie war unter anderem wegen der rigorosen Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE, ihrer öffentlichen Darstellung und einer millionenschweren Werbekampagne in Bedrängnis geraten. Ab Ende März soll der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das Ressort führen./jcf/DP/stk