NOF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NOF hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOF 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,14 Prozent auf 443,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 360,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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