NOF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,14 Prozent auf 443,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 360,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOF 0,100 USD je Aktie eingenommen.

NOF hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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