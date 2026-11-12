NOK Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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NOK Group hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,55 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,52 Prozent auf 196,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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