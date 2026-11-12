NOK Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,52 Prozent auf 196,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,55 JPY je Aktie generiert.

NOK Group hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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