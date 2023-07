Nokia verdient wegen sinkender Netzinvestitionen 29 Prozent weniger

Werte in diesem Artikel

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Nokia hat im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis 29 Prozent weniger Nettogewinn geschrieben als im Vorjahr. Die aktuellen konjunkturellen Unwägbarkeiten belasteten die Umsätze des finnischen Netzausrüsters, teilte das Unternehmen mit. Nordamerikanische Kunden prüften weiterhin ihre Ausgaben und bauten Lagerbestände ab.

Nokia erwartet, dass die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte in den Bereichen Netzinfrastruktur und Mobilfunknetze im Großen und Ganzen ähnlich ausfallen werden wie in der ersten Jahreshälfte. Vom dritten auf das vierte Quartal sei mit einer "gewissen" Verbesserung zu rechnen.

In der vergangenen Woche hatte Nokia seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bereits gesenkt und die Prognose für die operative Marge eingeengt und dies mit sinkender Nachfrage begründet. "Im Bereich der Mobilfunknetze besteht für die Betreiber immer noch ein erheblicher Bedarf, weltweit in 5G zu investieren", sagte CEO Pekka Lundmark. Außerhalb Chinas sei bisher nur etwa ein Viertel der möglichen 5G-Mittelband-Basisstationen installiert worden. "Wir konzentrieren uns auch weiterhin darauf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um unsere operative Marge auf einen zweistelligen Wert zu verbessern", sagte Lundmark.

Der vergleichbare Nettogewinn für das Quartal fiel von 582 Millionen Euro im Vorjahr auf 415 Millionen Euro, während der Umsatz um 2,8 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro sank. Die von Factset befragten Analysten hatten im Konsens mit einem vergleichbaren Nettogewinn von 408 Millionen Euro gerechnet.

