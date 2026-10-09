NOMURA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

NOMURA ließ sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NOMURA die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,70 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOMURA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net