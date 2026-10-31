Nomura Real Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nomura Real Estate hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 1,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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