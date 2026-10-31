Nomura Real Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 1,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Nomura Real Estate hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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