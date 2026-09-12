NOMURA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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NOMURA hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 137,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 123,88 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat NOMURA 2,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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