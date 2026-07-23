Noodles Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

25.07.26 06:35 Uhr

Noodles Company Registered gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Noodles Company Registered ein EPS von -3,040 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,48 Prozent auf 127,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 126,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net