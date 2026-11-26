NorAm Drilling AS Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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NorAm Drilling AS Registered hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,910 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,1 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,6 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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