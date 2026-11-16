Nord-Stream-Prozess: Pässe Verdächtiger im Fokus

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Prozess um die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sind Fotos von mutmaßlich gefälschten ukrainischen Pässen der Verdächtigen präsentiert worden. Am siebten Verhandlungstag wurden am Hamburger Oberlandesgericht die Angaben polnischer Behörden zur Ein- und Ausreise mutmaßlich Beteiligter verlesen.

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Angeklagt am Oberlandesgericht ist der ehemalige ukrainische Offizier Serhij Kusnjezow. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, der Drahtzieher hinter der Pipeline-Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen am 26. September 2022 gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.

Pässe frisch ausgestellt

Die mutmaßlich an dem Anschlag Beteiligten sollen mit den Pässen zwischen August und September 2022 aus der Ukraine nach Polen eingereist und wenige Tage vor den Explosionen am Grund der Ostsee wieder in die Ukraine ausgereist sein. Alle Pässe waren den polnischen Angaben zufolge erst im Anschlagsjahr neu ausgestellt worden.

Laut Anklage war das Team um Kusnjezow mit gefälschten Pässen von Polen weiter nach Deutschland gereist und von dort aus mit einer in Rostock angemieteten Segeljacht ins Ostseegebiet südlich der dänischen Insel Bornholm gefahren. Dort verlaufen in rund 80 Metern Tiefe am Meeresgrund die Stränge der Nord-Stream-Pipelines.

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Laut Bundesanwaltschaft hatten Kusnjezow und seine Komplizen vom 10. bis zum 22. September 2022 an Rohren der Pipelines Nord Stream 1 und 2 mindestens sechs mit Zeitzündern versehene Sprengsätze angebracht. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Gasleitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen.

Mitarbeiter des Vermieters der Segeljacht soll aussagen

Im weiteren Verlauf des Verhandlungstages sollte nach Angaben des Gerichts auch ein Mitarbeiter der Charterfirma aussagen, der die Segeljacht "Andromeda" an Kusnjezows Team in Rostock übergeben und sie später auch wieder in Empfang genommen haben soll.

Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage gegen den 50-Jährigen auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.

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Kusnjezow war Ende August 2025 auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls an der italienischen Adria im Urlaub mit seiner Familie gefasst und drei Monate später nach Deutschland überstellt worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft./fi/DP/stw