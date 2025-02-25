DAX24.283 ±-0,0%ESt505.474 +0,2%Top 10 Crypto15,67 ±-0,0%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.463 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl67,67 ±0,0%Gold3.326 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

Nord-Stream-Verdächtiger in Italien vor Haftrichter

22.08.25 13:57 Uhr

BOLOGNA (dpa-AFX) - Nach seiner Festnahme in Italien ist einer der mutmaßlichen Drahtzieher bei der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee der Haftrichterin vorgeführt worden. Die Richterin in der norditalienischen Stadt Bologna muss entscheiden, ob der europäische Haftbefehl gegen den 49 Jahre alten Serhij K. Bestand hat. Der Termin verzögerte sich, weil der Ukrainer behauptete, nicht ausreichend Englisch zu sprechen und auf einem weiteren Übersetzer bestand. Die Entscheidung gilt jedoch als Formsache.

Wer­bung

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Verdächtigen gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Nach Erkenntnissen der deutschen Ermittlungsbehörden gehörte er zu einer Gruppe, die im September 2022 nahe der Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 platzierte. Nach seiner Festnahme in der Nähe des Badeorts Rimini an der italienischen Adria-Küste wurde er ins Gefängnis gebracht.

Verdächtiger machte Urlaub

K. wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde San Clemente im Hinterland von Rimini gefasst. Dort verbrachte er seit Beginn der Woche mit seiner Frau und zwei Kindern im Alter von sechs und neun Jahren seinen Urlaub. Die Bundesanwaltschaft will ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Die Entscheidung über eine Auslieferung soll innerhalb von zwei Monaten fallen. Die italienischen Behörden prüfen, ob er möglicherweise auch an Anschlägen auf Schiffe im Mittelmeer beteiligt war.

Auf die Spur des Mannes stießen die Carabinieri durch den Abgleich von Meldedaten: In Italien muss jeder Urlauber bei der Anmeldung im Hotel oder in der Ferienwohnung seine Papiere abgeben. Bei der Rückkehr von einem Tagesausflug mit der Familie in seine Unterkunft wurde er dann festgenommen. Nach Angaben der Polizei leistete der Mann keinerlei Widerstand.

Wer­bung

Lecks an Leitungen

Der Anschlag hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Mehrere Sprengungen beschädigten die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. An drei der insgesamt vier Leitungen wurden Lecks entdeckt. Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch nicht in Betrieb./cs/DP/jha

Nachrichten zu Gazprom PJSC

DatumMeistgelesen
Wer­bung