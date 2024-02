Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 9,39 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 9,39 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,37 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.651 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. 66,38 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,28 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 01.04.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

