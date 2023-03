Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochvormittag an

Das Papier von Nordex legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 14,54 EUR. Bei 14,54 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.712 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,72 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Mit einem Kursverlust von 108,64 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

