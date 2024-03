Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Plus

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren angefallen

Heute im Fokus

Protest gegen Tesla: Umweltschützer halten Waldstück in Grünheide weiter besetzt.Saint-Gobain will trotz Gewinnrückgang Aktien zurückkaufen. SEC ermittelt offenbar gegen OpenAI-Chef wegen Irreführung von Anlegern. SNB-Chef tritt zurück. Kühne+Nagel mit Stellenabbau. UniCredit will eigene Aktien zurückkaufen. PUMA-CFO präsentiert detaillierte Ziele für 2025. Ryanair senkt Sommerkapazitäten. Warburg Research stuft AIXTRON hoch. BVB eröffnet Büro in New York.