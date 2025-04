Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Dienstagmittag vor

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 14,60 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 14,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 334.151 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 20,75 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 28,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,65 EUR an.

Nordex gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

