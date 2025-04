Nordex Aktie News: Nordex legt am Nachmittag zu

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,55 EUR. Zuletzt wechselten 443.025 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 17,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,09 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,65 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. Nordex dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nordex-Aktie ein

TecDAX aktuell: TecDAX nachmittags leichter

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren