Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,10 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.947 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Gewinne von 40,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Nordex-Aktie.

