Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 10,99 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 10,97 EUR. Bei 11,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274.879 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Mit einem Zuwachs von 42,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,23 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 51,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,67 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.259,65 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,912 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

