Nordex Aktie News: Nordex legt am Dienstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 10,55 EUR zu.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 264.788 Stück.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 48,15 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 13,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,00 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -1,109 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

