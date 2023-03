Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 14,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 14,33 EUR. Bei 14,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 389.125 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,04 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 6,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 107,85 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,23 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Stühlerücken abgeschlossen: Commerzbank zurück im DAX - UniCredit im EUROSTOXX 50

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com