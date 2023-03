Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag leichter

Die Nordex-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 14,50 EUR. Bei 14,48 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 14,52 EUR. Bisher wurden heute 71.645 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 108,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2024 erwartet.

