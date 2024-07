Nordex Aktie News: Nordex steigt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,57 EUR zu.

Das Papier von Nordex legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,57 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305.279 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,30 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,53 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,43 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,057 EUR im Jahr 2024 aus.

