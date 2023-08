Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 12,26 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 12,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,07 EUR aus. Mit einem Wert von 12,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.398 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 27,54 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,23 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,67 EUR aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

