Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 20,54 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 20,54 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,42 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.230 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 95,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,692 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

