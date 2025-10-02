DAX24.416 +1,3%Est505.645 +1,1%MSCI World4.320 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.791 +0,2%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag leichter

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 22,48 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,50 EUR -0,28 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 22,48 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,28 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 262.421 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 4,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,689 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

