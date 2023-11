Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 10,12 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 10,12 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.932 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,45 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,33 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,961 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

