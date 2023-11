Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag gesucht

Nordex im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 9,92 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 9,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 9,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,85 EUR. Zuletzt wechselten 16.945 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,62 Prozent. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,33 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,961 EUR je Aktie ausweisen dürften.

