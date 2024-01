Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Kursplus

03.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 10,72 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 10,72 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,74 EUR an. Mit einem Wert von 10,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 79.135 Aktien. Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,80 Prozent. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 12,97 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,00 EUR angegeben. Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen. 2023 dürfte Nordex einen Verlust von -1,109 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Schwacher Handel: TecDAX verbucht nachmittags Verluste Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert

