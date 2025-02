Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 10,78 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 10,78 EUR. Bei 10,71 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.143 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 46,29 Prozent wieder erreichen. Bei 9,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 18,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,78 EUR.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2025 erfolgen. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,047 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Januar 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Freitagnachmittag