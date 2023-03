Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,47 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,53 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 214.821 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 17,12 Prozent zulegen. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 107,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

