Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,03 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 13,03 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,02 EUR. Bei 13,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 37.172 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 15,77 EUR. Gewinne von 21,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,03 EUR.

Am 27.02.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,19 Mrd. EUR – ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,669 EUR je Aktie.

