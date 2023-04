Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 13,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.343 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2022 bei 16,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 18,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 07.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 91,63 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,35 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Am 14.05.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

