Nordex Aktie News: Nordex am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Nordex hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nordex-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 15,05 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,43 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.116 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 15,48 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 42,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,65 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 27.02.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,678 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

