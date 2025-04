Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 15,39 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 15,39 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 15,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,48 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 480.915 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 14,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 31,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,65 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Nordex dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,678 EUR je Aktie aus.

